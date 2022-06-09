Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Профсоюз энергетиков Шри-Ланки объявил о начале забастовки в знак протеста против планов правительства внести изменения в законодательство, регулирующее энергетический сектор. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организацию.

Генри Лайтен. Забастовка. 1891

Среди планируемых нововведений, которые вызвали протест, может стать отмена ограничений на проведение конкурсных торгов по проектам возобновляемой энергетики. В профсоюзе считают, что действующие правила устанавливают наиболее низкую цену на электроэнергию, а изменения вызовут рост тарифов для населения.

Из около 1100 сотрудников главной энергетической компании страны — Государственного совета по электроэнергии Цейлона (CEB) — на работу отказались выходить приблизительно 900 человек. Остальные присоединяться к ним после рабочей смены 9 июня. Президент Шри-Ланки Готабай Раджапакса выпустил заявление, в котором он назвал электроснабжение жизненно важной услугой и потребовал от сотрудников организации вернуться к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Шри-Ланки объявили о том, что запросили $5 млрд в качестве займа для покрытия выплат по импорту топлива и других товаров, закупленных по кредиту.