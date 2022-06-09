Профсоюз энергетиков Шри-Ланки объявил забастовку
Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Профсоюз энергетиков Шри-Ланки объявил о начале забастовки в знак протеста против планов правительства внести изменения в законодательство, регулирующее энергетический сектор. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организацию.
Среди планируемых нововведений, которые вызвали протест, может стать отмена ограничений на проведение конкурсных торгов по проектам возобновляемой энергетики. В профсоюзе считают, что действующие правила устанавливают наиболее низкую цену на электроэнергию, а изменения вызовут рост тарифов для населения.
Из около 1100 сотрудников главной энергетической компании страны — Государственного совета по электроэнергии Цейлона (CEB) — на работу отказались выходить приблизительно 900 человек. Остальные присоединяться к ним после рабочей смены 9 июня. Президент Шри-Ланки Готабай Раджапакса выпустил заявление, в котором он назвал электроснабжение жизненно важной услугой и потребовал от сотрудников организации вернуться к работе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Шри-Ланки объявили о том, что запросили $5 млрд в качестве займа для покрытия выплат по импорту топлива и других товаров, закупленных по кредиту.