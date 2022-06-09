Луганск, 9 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 39 человек личного состава. Об этом 9 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 39 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли шесть бронетранспортёров и четыре единицы автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее город Макеевка в Донецкой Народной Республике подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов.