Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 15 по 18 июня, станут поддержка предпринимательства в условиях внешних вызовов, трансфер технологий, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм. Об этом сообщили 9 июня в пресс-службе комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ (архивное фото)

Напомним, 25-й Юбилейный ПМЭФ пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Основная тема Форума — «Новый мир — новые возможности».

Деловая программа Петербурга стартует в нулевой день форума, 15 июня. Она включает проведение 13 мероприятий и подписание более 40 соглашений (в том числе инвестиционных). Дискуссионная программа Петербурга пройдет в нулевой и последний дни Форума (15 и 18 июня соответственно). Подписание соглашений запланировано на 16 и 17 июня, уточнили в комитете.

«В дискуссионной части программы города заявлено участие спикеров из федеральных органов власти, руководителей крупного российского бизнеса, представителей Индии, Боливии, Сербии, ОАЭ и Филиппин», — добавили в пресс-службе.

Одним из основных мероприятий петербургской программы станет круглый стол «Новые возможности для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях внешних вызовов. Лучшие практики государственной поддержки бизнеса в регионах РФ и странах СНГ». А также дискуссионная сессия «Туризм как фактор влияния на имидж, социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность региона».

«Это мероприятие включено в федеральную программу ПМЭФ», — заметили в комитете.

В рамках петербургской деловой программы также рассмотрят вопросы, связанные с инвестициями в международные биомедицинские проекты, разработкой и производством инновационных материалов и изделий, внедрением новейших технологий в производства, развитием социального кластера Санкт-Петербурга.