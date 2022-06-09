Бухарест, , 10:08 — REGNUM Сильный пожар произошел в ночь на 9 июня на одной из крупнейших в Восточной Европе фабрик по производству мебели, расположенный в уезде Прахова на юге Румынии. Об этом сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Пожар Pixabay.com

По предварительным данным, возгорание возникло на складе лакокрасочных материалов. Огонь быстро распространился по перекрытиям и охватил корпусы нескольких цехов.

Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось взять пожар под контроль.

Жертв и пострадавших нет.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.