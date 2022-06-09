В Румынии произошёл пожар на крупной мебельной фабрике
Бухарест, 9 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Сильный пожар произошел в ночь на 9 июня на одной из крупнейших в Восточной Европе фабрик по производству мебели, расположенный в уезде Прахова на юге Румынии. Об этом сообщает бухарестский телеканал Digi24.
Pixabay.com
Пожар
По предварительным данным, возгорание возникло на складе лакокрасочных материалов. Огонь быстро распространился по перекрытиям и охватил корпусы нескольких цехов.
Прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось взять пожар под контроль.
Жертв и пострадавших нет.
Ведется расследование обстоятельств инцидента.