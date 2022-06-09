Сеул, 9 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын отправился 9 июня во Францию для участия в заседании министерского совета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, представитель Южной Кореи намерен выразить твердую готовность Сеула активно участвовать в усилиях организации по решению ряда проблем, включая украинский кризис, изменение климата, цифровую экономику.

Ан Док Гын также примет участие во встрече тринадцати членов Всемирной торговой организации (ВТО), на которой будут обсуждаться сбои в цепочках поставок, продовольственный кризис и другие вопросы.

11 июня представитель Южной Кореи примет участие в неофициальной министерской встрече по Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF).