Джуба, 9 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Судан может столкнуться с угрозой голода из-за неурожаев в стране, 8 июня сообщило агентство Reuters.

quentcourtois0 Голод в Африке

Такая ситуация сложилась из-за потери международного финансирования суданской экономики после переворота, который произошел октября. Опрошенные журналистами фермеры поясняют, что у республики нет средств, чтобы закупить семена для посадки.

Речь идет не только о пшенице, но и о сорго, арахисе, кунжуте и других культурах. В агентстве отметили, что более 8800 квадратных километров плодородных земель в Судане пока остаются необработанными на фоне наступившего кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня суданский министр финансов Джибрил Ибрагим заявил, что правительство страны запустило программу приватизации государственных компаний и предприятий для улучшения непростой экономической ситуации в республике.