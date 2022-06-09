Северодонецк, ЛНР, 9 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Украинские войска держат в качестве живого щита мирных жителей на заводе «Азот» в Северодонецке, сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

«Есть у нас информация о том, что где-то 300 человек мирных людей, которых они загнали в какой-то подвал и заминировали всё», — сказал он.

По его словам, мирные люди стали живым щитом, что не позволяет российским военнослужащим выполнять работу в том формате, в котором её раньше делали. В результате освобождение города выполняется аккуратно и локально, отметил Алаудинов.