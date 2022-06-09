Донецк, 9 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) и город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Отмечается, что обстрел Зайцево (южного) со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:20 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено шесть мин калибра 82 мм.

Также указывается, что в 08:40 украинские нацисты выпустили по Горловке пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава ДНР Александр Оприщенко рассказал, что большая часть больниц на освобождённых территориях ДНР значительно повреждена, тем не менее, медучреждения функционируют.