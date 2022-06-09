Ростов-на-Дону, 9 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Россию за последние сутки прибыли более 17 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 9 июня информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев. Вынужденные переселенцы находят приют у родных и близких, в пунктах временного размещения, отправляются в другие регионы России.