Донецк, , 08:55 — REGNUM Жилые массивы в центре Донецка обстреливались боеприпасами образца НАТО. Доказательства этому зафиксировали российские следователи, которые побывали на одном из мест обстрелов со стороны украинских боевиков центра столица Донецкой Народной Республики.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

Осколки боеприпаса оперативной группе специалистов представили местные жители, пишет РИА Новости. По предварительным данным, это осколки снаряда калибра 155 миллиметров. Такой стандарт используют страны Североатлантического альянса.

Следователи осмотрели место обстрела, пообщались со свидетелями и зафиксировали вещественные доказательства.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрел со стороны военных формирований Украины по Донецку снарядами калибра 155 мм был зафиксирован 8 июня в 13:58. Огонь вёлся со стороны населённого пункта Пески. Всего по Куйбышевскому и Ленинскому районам было выпущено восемь боеприпасов.

Читайте также: Три человека пострадали при обстреле центра Донецка

Как сообщало иа, украинские боевики ежедневно и по нескольку раз обстреливают Донецк. Так, в полдень 8 июня под обстрел ВСУ попал Петровского района столицы ДНР. Украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 122 мм.