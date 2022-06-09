Нижний Новгород, 9 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Концерн Volkswagen предложил сотрудникам производственной площадки в Нижнем Новгороде уволиться. Работниками контрактной сборки автомобилей Volkswagen и Skoda на базе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде являются около двухсот человек.

Vwgroup.ru На заводе Volkswagen сократился выпуск Skoda Rapid

В случае расторжения договора по соглашению сторон в течение июня увольняющийся работник получит единовременную выплату в размере до шести окладов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо профсоюзов «Единство» и «АСМ» директору по персоналу «Фольксваген Груп Рус» доктору Герриту Шпенглеру.

Работники, которые примут предложение и расторгнут договор до 17 июня могут получить шесть окладов, до 29 июня — пять. Причем сборка автомобилей на нижегородской площадке была остановлена 3 марта. Производственный график предполагает простой завода до середины сентября, однако санкции вряд ли позволят возобновить работу в дальнейшем.

Это первая известная программа добровольного увольнения, отмечает издание.

ИА REGNUM напоминает, концерн Volkswagen AG подписал соглашение о контрактной сборке с «Группой ГАЗ» на заводе в Нижнем Новгороде в 2011 году. В феврале 2021 года в Volkswagen сообщили о производстве 400-тысячного автомобиля полного цикла на нижегородском предприятии.

На конвейере Volkswagen на заводе «Группы ГАЗ» выпускаются автомобили Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia. На предприятии налажен полный цикл производства.

В период простоя производства сотрудникам выплачивают две трети от их заработной платы.

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