Чунцин, Китай, 9 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. План сотрудничества по Новому международному торговому коридору «Суша-море», совместно составленный Китаем и Сингапуром, был официально обнародован в городе Чунцине на юго-западе Китая, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

План детализирует сотрудничество в различных областях, включая торговлю, промышленность, инфраструктуру, цепочки поставок и логистику, финансовые услуги и инвестиции, а также цифровизацию. В нем также подчеркивается сотрудничество в области обмена талантами, культуры и туризма, а также подготовки кадров.

Коридор «суша-море» в рамках Демонстрационной инициативы по стратегическому соединению Китай-Сингапур (Чунцин) представляет собой торгово-логистический коридор, совместно построенный провинциальными регионами западного Китая и странами АСЕАН. Чунцин является операционным центром коридора. Согласно плану, к 2025 году новый сухопутно-морской коридор, включающий эффективную, открытую, стабильную и конкурентоспособную торговую логистику, промышленную кооперацию, а также обмен технологиями и людьми между западным Китаем и АСЕАН, будет в основном создан.

Ожидается, что к 2025 году товарооборот между АСЕАН и провинциальными регионами Китая вдоль коридора достигнет $180 млрд, при этом объем перевозок контейнеров, перемещаемых по линии морского железнодорожного транспорта, достигнет 500 000 TEU, а трансграничные поезда совершат 2000 поездок, говорится в плане.

Что касается долгосрочной цели, то к 2035 году будет построена современная соединительная сеть, которая эффективно соединит евразийский континент и принесет пользу западному Китаю, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и Европе, говорится в нем.