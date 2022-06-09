Пекин, , 08:33 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин назначил девять новых послов в соответствии с решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), говорится в заявлении высшего законодательного органа Китая, передает 9 июня агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Jasonanaggie

Сунь Хайянь был назначен послом Китая в Сингапуре, сменив на посту Хун Сяоюна. Чжан Цзяньвэй был назначен послом в Кувейте, сменив Ли Мингана. Чжан Имин стал послом в Объединенных Арабских Эмиратах вместо Ни Цзяня. Ван Сюэкунь стал послом Китая в Руанде, сменив Жао Хунвэя.

Лу Шань теперь будет китайским послом в Буркина-Фасо, сменив на посту Ли Цзяня, а Чжоу Цянь — послом в Грузии вместо Ли Яня. Хань Чуньлинь был назначен послом в Румынии, сменив Цзян Юя, в то время как Ван Юнцин был назначен послом Китая в Финляндии, сменив на посту Чэнь Ли. Наконец, Чэнь Баоцзян стал послом на Ямайке, взамен Тянь Ци.