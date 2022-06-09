Бостон, США, 9 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:110.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 31 очко. В составе «Бостона» защитник Джейлен Браун набрал 27 очков.

Таким образом, «Бостон» вышел вперёд в серии — 2:1. Следующий матч пройдёт 11 июня.