Казань, 9 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Ранним утром 9 июня в поселке Малые Клыки под Казанью произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

О возгорании стало известно в 04:37 (мск). По прибытии спасатели установили, что происходило задымление в сауне на первом этаже отеля «Регина».

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались около 90 человек.

Ликвидировали пожар в 05:04. Площадь возгорания составили 8 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в городе Набережные Челны 3 июня произошел пожар на территории склада с резинотехническими изделиями. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров.

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