Набережные Челны, Татария, , 09:43 — REGNUM Пожарно-спасательные службы Татарии локализовали возгорание на складе в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по РТ.

Пожар skeeze

«В 08:00 пожар на открытой площадке локализован на площади 800 кв. м. Тушение в складском здании продолжается», — цитирует сообщение ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, в городе Набережные Челны ранним утром 3 июня произошел пожар на территории склада. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метров. К тушению пожара привлечены более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

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