Нанкин, Китай, 9 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Китайские ученые заявили, что они обнаружили новый слой окаменелостей поденки, датируемый 180 млн лет, который сохранил ценнейшую сцену поведения брачного роя, самое раннее известное свидетельство такого поведения у насекомых, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

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Исследователи из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук (NIGPAS) и Института геологической службы Гуанси обнаружили новый слой, содержащий 381 особь поденки, в городе Хэчжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

«Поведение брачного роя ранее было известно только у корончатых поденок. Однако наше открытие показывает, что такое сложное поведение уже было хорошо развито у поденок стволовой группы к ранней юре. Эта находка представляет собой самое раннее свидетельство поведения спаривающегося роя у насекомых», — сказал, исследователь из NIGPAS Ван Бо.

По словам эксперта, сохранившиеся поденки проводят большую часть своей жизни в водной среде в виде нимф, а взрослые особи обычно живут от 1-2 часов до нескольких дней.

Во время своей короткой взрослой фазы самцы образуют плотные скопления, а самки должны находить партнеров для спаривания, летая большими стаями и пролетая через них, где они совокупляются и в конечном итоге находят подходящее место для откладывания яиц. Результаты исследования были опубликованы в журналах Geology и Historical Biology.