Афины , 9 июня, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Постановление, позволявшее властям Греции задерживать танкеры с иранской нефтью с последующей передачей части груза США, отменил апелляционный суд города Халкиды. Об этом 9 июня сообщило агентство Reuters.

Нефтяной танкер

Уточняется, что иск об отмене решения уже одобрен судом и теперь постановление суда практически невозможно будет изменить.

Напомним, о решении передать США иранскую нефть, которую перевозил танкер, следовавший под флагом России, сообщила 26 мая пресс-служба министерства морского флота и островной политики Греции. На следующий же день, 27 мая, силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) в Персидском заливе были задержаны два греческих танкера. Перед этим инцидентом агентство Nournews сообщило о намерении Тегерана принять ответные меры в отношении Афин в связи с задержанием российского танкера с иранской нефтью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что иранские власти призвали Грецию как можно скорее разрешить спор об иранской нефти, находящейся на борту российского танкера, ранее задержанного Афинами. Кроме того, КСИР предупредил, что задержаны могут быть все танкеры, которые ходят под флагом Греции в Персидском заливе.