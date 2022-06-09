Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:58 — REGNUM Как минимум шесть человек пострадали в ДТП с тремя автобусами в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария Kaatjem

Авария произошла утром на улице Вокзальной, столкнулись три автобуса с пассажирами. По предварительной информации, автобуса маршрута № 26 въехал на остановке в маршрут №9, тот в свою очередь, ударил впереди стоящий маршрут № 22.

В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе кондуктор одного из автобусов. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, где им была оказана помощь. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 22 человек в результате ДТП в Пакистане при падении в овраг пассажирского автобуса.

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