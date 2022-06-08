Москва, 9 июня, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Требование президента Украины Владимира Зеленского отвести российские войска к границам, которые были до начала специальной операции, являются «эхом из ушедшего времени». Об этом написал 8 июня в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Сенатор выразил мнение, что у украинского главы было достаточно времени, чтобы исправить ситуацию, но он упустил шанс.

«Зеленский теперь хочет вернуться к статус-кво на период до 24 февраля. Однако у него были все возможности не только для сохранения статус-кво, но и для перехода к разрешению кризиса вокруг Донбасса и установления стабильности на юго-востоке Украины», — считает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая Алексей Пушков написал о том, что Украина может потерять еще больше территорий, если Киев откажется от мирных переговоров с Россией.