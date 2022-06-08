Белград, 9 июня, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров мог стать жертвой «опасных военных игр», которые западные государства разыгрывают вокруг Сербии. Такая новость была опубликована 8 июня в сербском издании «Информер», которое славится своими сенсационными публикациями.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Запланированный визит главы российской дипломатии Сергея Лаврова в нашу страну вызвал настоящую дипломатическо-разведывательную войну, грозившую ввергнуть всю Европу в полный хаос», — пишет издание.

Пока Россия пыталась найти хоть какой канал для того, чтобы ее министр иностранных дел 6 июня приехал в Белград, влиятельные западные государства рассматривали идею заманить Лаврова в ловушку и «арестовать» в Сербии, утверждает издание.

«В Лондоне предложили пропустить российский правительственный самолет через территорию какой-то из стран НАТО, конкретно предлагалась Болгария. Планировалось после этого полностью закрыть небо вокруг Сербии! Они требовали фактически арестовать Лаврова в Белграде! По их замыслу, это вызвало бы новую кризисную ситуацию и тогда Путин должен был бы пойти на переговоры с Западом», — цитирует издание слова неназванного источника.

Напомним, что запланированный на 6 и 7 июня визит Сергея Лаврова в Белград был отменен из-за отказа Болгарии, Северной Македонии и Черногории открыть небо для российского правительственного самолета с министром на борту.