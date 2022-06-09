Вашингтон, , 00:54 — REGNUM Американская компания SpaceX произвела запуск в космос ракеты-носителя Falcon 9 с египетским спутником связи Nilesat 301, сообщается на сайте организации.

Старт ракеты Falcon 9 U.S. Air Force

Аппарат стартовал с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:04 по времени восточного побережья США (00:04 мск). Египетский спутник, вес которого достигает около 4,1 тонны, должен быть отведен от Земли на орбиту с высотой 35,8 тыс. км.

В SpaceX планируют вновь использовать запущенную первую ступень носителя Falcon 9, которая до этого применялась при шести других запусках. Указанный элемент ракеты должен плавно опуститься в автоматическом режиме на плавучую платформу, находящуюся в Атлантическом океане.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) перенесло на неопределенный срок запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon из-за неполадок с двигателем в аппарате.

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