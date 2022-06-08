Тирана, 8 июня, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Министр обороны Албании Нико Пелеши 8 июня был принят своим греческим коллегой Николаосом Панагиотопулосом в Афинах.

Ergys Veliu Тирана, Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, визит последовал на следующий день после того, как Греция направила в Албанию военный самолет для тушения лесных пожаров в Сазане.

Стороны выразили приверженность сотрудничеству в сфере безопасности и отметили обоюдное членство в НАТО.

Пелеши подчеркнул, что важным направлением сотрудничества должно быть обучение военных и проведение совместных тренировок, а также поддержка вступления не признаваемого Грецией Косово в региональные организации.