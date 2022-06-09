Минск, , 03:07 — REGNUM Слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко будто бы отдавал приказ об отправке белорусских войск на Украину, но он не был выполнен, звучат неправдоподобно. Об этом 8 июня заявил политолог Артём Шрайбман в своём видеоблоге на YouTube-канале «Зеркало».

Светлана Тихановская © BMEIA. Gruber

Артём Шрайбман "Во-первых, если бы Лукашенко действительно отдал такой приказ, можно было бы ожидать отказов его выполнять от тех людей, которым бы предстояло ехать воевать на Украину — самих солдат, сержантов и офицеров низшего звена. Для командиров и генералов намного проще и безопаснее передать такой приказ вниз, перенести ответственность на подчинённых, чем рисковать вызвать на себя гнев Лукашенко. Во-вторых, где отставки? Почему генералы, которые не выполнили главный приказ за всё время правления Лукашенко, остались на своих постах? Лукашенко не мог бы себе позволить не наказать тех, кто отказывается подчиняться его командам»

Шрайбман привёл два возможных объяснения того, почему Тихановская сделала такое заявление. Во-первых, в офисе экс-кандидата в президенты могли поверить не самому убедительному слуху. Во-вторых, там сознательно придумали липовый аргумент в пользу того, что белорусское общество не поддерживает участие Белоруссии в российской спецоперации на Украине и в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, Светлана Тихановская 3 июня в эфире YouTube-канала «Фейгин LIVE» заявила, что Александр Лукашенко отдавал приказ белорусским войскам наступать на Украину, но высший офицерский состав не выполнил его.