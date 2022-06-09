Политолог: Лукашенко не отдавал приказа начать войну с Украиной
Минск, 9 июня, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко будто бы отдавал приказ об отправке белорусских войск на Украину, но он не был выполнен, звучат неправдоподобно. Об этом 8 июня заявил политолог Артём Шрайбман в своём видеоблоге на YouTube-канале «Зеркало».
Шрайбман привёл два возможных объяснения того, почему Тихановская сделала такое заявление. Во-первых, в офисе экс-кандидата в президенты могли поверить не самому убедительному слуху. Во-вторых, там сознательно придумали липовый аргумент в пользу того, что белорусское общество не поддерживает участие Белоруссии в российской спецоперации на Украине и в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, Светлана Тихановская 3 июня в эфире YouTube-канала «Фейгин LIVE» заявила, что Александр Лукашенко отдавал приказ белорусским войскам наступать на Украину, но высший офицерский состав не выполнил его.