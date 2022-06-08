Москва, , 22:57 — REGNUM Относительно невысокая скорость продвижения российских войск, освобождающих оккупированные Украиной территории Донецкой и Луганской Народных Республик связана с тем, что командование бережёт личный состав. Об этом 8 июня заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом генерал отметил, что после освобождение Донбасса спецоперация России, вероятно, будет развиваться более стремительно, поскольку сейчас российским войскам приходится продвигаться по территории, из которой киевский режим 8 лет делал мощнейший укрепрайон.

«Для минимизации потерь, а они минимизированы, успех достигается небольшой кровью. Главное сейчас это Донбасс. После того как эти задачи будут решены всё пойдет значительно быстрее», — сказал Бужинский.

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