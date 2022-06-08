Москва, 8 июня, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Относительно невысокая скорость продвижения российских войск, освобождающих оккупированные Украиной территории Донецкой и Луганской Народных Республик, связана с тем, что командование бережёт личный состав. Об этом 8 июня заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

При этом генерал отметил, что после освобождение Донбасса спецоперация России, вероятно, будет развиваться более стремительно, поскольку сейчас российским войскам приходится продвигаться по территории, из которой киевский режим восемь лет делал мощнейший укрепрайон.

«Для минимизации потерь, а они минимизированы, успех достигается небольшой кровью. Главное сейчас — это Донбасс. После того как эти задачи будут решены, всё пойдет значительно быстрее», — сказал Бужинский.