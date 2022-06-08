Рим, , 22:49 — REGNUM Последние ковид-ограничения в Италии будут отменены, вероятно, с 15 июня, заявил 8 июня заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Минздрав всегда ставил своей целью «создание условий для сосуществования страны с этим вирусом», теперь указанной цели можно добиться без ограничений, полагает Коста.

Режим ЧС в Италии был введен из-за коронавируса в марте 2020 года и отменен в марте 2022 года. Отменено и большинство ограничений, кроме масочного режима в общественных пространствах закрытого типа. Общее число зараженных за время эпидемии превышает 25% населения страны (15 миллионов человек), скончались более 160 тысяч человек, привито от коронавируса более 80% граждан.