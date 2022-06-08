Москва, 8 июня, 2022, 21:54 — ИА Регнум. За сутки российские сапёры обезвредили в Донбассе более 300 взрывоопасных предметов, сообщил 8 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают очистку территории Донецкой и Луганской Народных республик от мин и взрывоопасных предметов.

«Всего проверено: 2 899,27 га (в том числе за сутки — 22,21 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 15 087 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 306», — рассказал Мизинцев.