Глазго, Великобритания, , 21:50 — REGNUM Сегодня, 8 июня, в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» сборная Шотландии в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Армении. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. На матч назначена австрийская бригада арбитров во главе с Себастьяном Гисхамером.

Стартовые составы команд:

Шотландия: Крэйг Гордон, Джон Суттар, Джек Хендри, Скотт Маккенна, Эндрю Робертсон, Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Энтони Ралстон, Чи Адамс, Райан Кристи, Стюарт Армстронг.

Главный тренер: Стив Кларк.

Армения: Давид Юрченко, Арман Оганесян, Вараздат Ароян, Грайр Мкоян, Оганес Амбарцумян, Артак Григорян, Хорен Байрамян, Эдуард Сперцян, Тигран Барсегян, Камо Оганесян, Саркис Адамян.

Главный тренер: Хоакин Капаррос.