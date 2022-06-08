Дублин, , 21:02 — REGNUM Сегодня, 8 июня, сборная Ирландии в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Украины. Встреча пройдет в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива», а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Ирландия: Кьювин Келлехэр, Шейн Даффи, Натан Коллинс, Джон Иган, Сайрус Кристи, Энда Стивенс, Джош Каллен, Джеф Хендрик, Каллум Робинсон, Джейсон Найт, Чидозие Огбене.

Украина: Андрей Лунин, Александр Сирота, Денис Попов, Валерий Бондарь, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Тарас Качараба, Артем Довбик, Михаил Мудрик, Александр Зубков.

В последнем матче сборная Украина потерпела поражение от сборной Уэльса и лишилась возможности на выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Единственный мяч на 34-й минуте встречи в свои ворота забил нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко.