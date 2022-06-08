Брюссель, , 20:58 — REGNUM Сегодня, 8 июня, в Брюсселе на «Стадионе короля Бодуэна» сборная Бельгии по футболу в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Польши. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Эден Азар (сс) Дмитрий Садовников. soccer.ru

На матч назначена словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. Ассистенты главного судьи — Бранислав Ханцко и Ян Позор.

Стартовые составы команд:

Бельгия: Симон Миньоле, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Леандер Дендонкер, Аксель Витсель, Кевин де Брёйне, Юри Тилеманс, Янник Феррейра Карраско, Тимоти Кастань, Эден Азар, Миши Батшуайи.

Польша: Бартломей Дронговский, Тимотеуш Пухач, Ян Беднарек, Камиль Глик, Роберт Гумны, Шимон Журковский, Гжегож Крыховяк, Якуб Каминьский, Себастьян Шиманьский, Петр Зелиньский, Роберт Левандовски.

На данный момент сборная Бельгии без очков занимает последнее четвертое место в турнирной таблице группы. Сборная Польши, набрав три очка, располагается двумя позициями выше.