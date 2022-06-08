Екатеринбург, 8 июня, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В Свердловской области ночью 9 июня ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Об этом со ссылкой на информацию синоптиков сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

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Также вероятны очень сильные дожди и грозы. Жителей области призывают беречь себя и не пренебрегать рекомендациями МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильных порывов ветра 6 июня без электричества на Урале остались порядка 11,5 тыс. потребителей.