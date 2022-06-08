Каменск-Уральский, Свердловская область, 8 июня 2022, 20:16 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области прокуратура проводит проверку по сведениям СМИ о якобы противоправных действиях в отношении воспитанников местного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
По данным СМИ, детей здесь лишали прогулок, еды и запирали. Также в отношении них совершались иные противозаконные деяния.
Сотрудникам прокуратуры предстоит дать ситуации соответствующую правовую оценку. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования, если для них будут основания.