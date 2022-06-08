Макеевка, ДНР, , 20:15 — REGNUM Шесть человек получили ранение, один погиб при обстреле украинскими боевиками города Макеевка (Донецкая область, ДНР), сообщает 8 июня Штаб территориальной обороны республики.

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«В результате обстрела ВФУ в Макеевке число жертв возросло до семи человек: один погиб, шесть получили ранения», — говорится в сообщении

Напомним, ранее вооружённые формирования Украины применили в отношении Макеевки БМ-21 «Град».

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