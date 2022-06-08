Вашингтон, 8 июня 2022, 20:38 — REGNUM Президенты США и Бразилии Джо Байден и Жаир Болсонару согласились на «неловкую, поспешно организованную встречу в Лос-Анджелесе» ради личных политических интересов, передаёт 8 июня Reuters.
Издание отмечает, что присутствие на саммите Америк Болсонару, придерживающегося крайне правых взглядов, поможет Байдену спасти мероприятие, на которое отказался приехать президент Мексики из-за отсутствия Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В свою очередь Болсонару использует встречу с Байденом для укрепления своего имиджа в преддверии сложной кампании по переизбранию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жаир Болсонару назвал одной из тем для обсуждения на саммите добычу ниобия в Бразилии и его переработку.
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