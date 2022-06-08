Нью-Йорк, США, 8 июня, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность ростом цен на удобрения из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба организации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрение

По его мнению, это создает угрозу дефицита основных продовольственных культур.

«Цены на продовольствие достигли рекордных высот. Цены на удобрения выросли более чем вдвое, и это вызывает общую тревогу. Без удобрений дефицитом станет всё — пшеница, кукуруза, все основные продовольственные культуры», — заявил Гутерреш.

«И если в этом году речь идет о проблемах с доступом к продовольствию, то в следующем году мы будем говорить уже о нехватке еды», — добавил он.

Напомним, рост цен на удобрения напрямую связан с санкциями Запада против российских энергоносителей, имеющих критическое значение для производства удобрений.