Москва, , 19:33 — REGNUM Известный продюсер Александр Акопов высказался по поводу отсутствия зарубежных картин в российском прокате. Об этом сообщил портал «Культуромания» 8 июня.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я вижу это просто. Все вприпрыжку вернутся и будут просить прощения. Они все вернутся», — заявил продюсер. Помимо этого, Акопов заверил, что зарубежные режиссёры прямо сейчас пытаются найти способы вернуться на российский рынок.

Ранее стало известно, что киносеть «Москино» планирует организовать показы российских спортивных картин. Так, в рамках специальной программы зрители сумеют посмотреть фильмы «Движение вверх», «Стрельцов», «Один вдох», «Поддубный», «Чемпион мира», «Тренер» и другие.

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