Вашингтон, 8 июня, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В США десятилетняя девочка из Флориды застрелила женщину, которая ссорилась с ее матерью, сообщает 8 июня Reuters.

Убийство

Полицейские в городе Орландо задержал девочку, но пока ей не предъявлены обвинения. При этом ее мать была арестована и обвинена в многочисленных правонарушениях. Имя ребенка не разглашается.

По данным полиции, 31-летняя мать с дочкой прибыли в гости к 41-летней женщине, где между ними вспыхнула ссора. В момент, когда женщины начали драться, ребенок достал пистолет из рюкзака матери и дважды выстрелил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12-летний ученик школы в американском штате Южная Каролина застрелил своего ровесника в учебном заведении.