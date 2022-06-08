Ливерпуль, Великобритания, , 18:45 — REGNUM Как сообщает издание Record, «Ливерпуль» предложил португальской «Бенфике» 100 миллионов евро за трансфер 22-летнего центрфорварда сборной Уругвая Дарвина Нуньеса, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 55 миллионов евро.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Нуньес выступает за «Бенфику» с 4 сентября 2020 года после перехода из испанской «Альмерии» за 24 миллиона евро. Текущее соглашение уругвайского защитника с португальским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне португальской Примейры лиги 2021/22 Дарвин Нуньес принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 26-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Также уругваец получил шесть желтых карточек.