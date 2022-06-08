Минск, 9 июня, 2022, 01:11 — ИА Регнум. С философско-исторической точки зрения специальную военную операцию российской армии на Украине и в Донбассе следует квалифицировать как национально-освободительную операцию, ибо цели этой операции — демилитаризация, денацификация, демократизация и деоккупация Украины, то есть освобождение территории и политики Украины от бандеровских нацистов и их западных покровителей в лице США и Евросоюза. Это означает возвращение Украины в свою историю, в свою общерусскую цивилизацию, к своей исторической памяти. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 8 июня высказал белорусский философ Лев Криштапович.

Цитата из видео на teleskop-by.org Выступление Льва Криштаповича на конференции в Бресте

Он сравнил нынешнюю спецоперацию России с аналогичной операцией Красной армии 17 сентября 1939 года, когда произошло освобождение Западной Белоруссии и Западной Украины от польско-шляхетского ига и возвращение этих русских земель в лоно своей общерусской цивилизации.

Лев Криштапович «Белорусский народ, неотделимый от общерусской цивилизации, всецело поддерживает освободительную операцию российской армии на Украине, поскольку это является условием сохранения его исторической памяти, его цивилизационной суверенности, а следовательно, и его политической суверенности. Против освободительной операции российской армии на Украине в Белоруссии выступают только те деятели и политические группки, которые, прикрываясь политической софистикой об агрессии «имперской» России и своей якобы белорусской озабоченностью, на самом деле представляют собой польско-шляхетских агентов, мечтающих сделать из Белоруссии анти-Россию, то есть превратить Белоруссию в натовский плацдарм против России. Заметьте, именно эти деятели и эти политические группки всегда выступали против национально-освободительной операции Красной армии 17 сентября 1939 года. Точно так же они сегодня выступают против национально-освободительной операции российской армии на Украине. Само собой понятно, что эти «белорусизаторы» ничего общего не имеют с белорусским народом и, в сущности, являются его врагами»

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о готовившемся нападении Украины на российские и белорусские войска, находившиеся на территории Белоруссии. По словам белорусского лидера, нападение предотвратил превентивный удар российских войск по украинским позициям.