Новосибирск, , 17:10 — REGNUM В Новосибирске завершено расследование дела по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 45 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Дело было возбуждено в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Мегаком». По данным следствия, в период с 2 014 по 2 017 год директор компании для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость организовал изготовление фиктивных договоров и иных документов с подконтрольными юридическими лицами — о якобы оказанных услугах.

«Обвиняемый содействовал составлению налоговых деклараций и включению в них заведомо ложных сведений о размере подлежащих уплате налогов, завысив суммы вычетов по НДС», — уточнили в ведомстве.

Вину мужчина не признал. Однако собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.