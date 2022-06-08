Волжский, Волгоградская область, 8 июня, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Первое в России отделение реабилитации пациентов после трансплантации открылось 8 июня в филиале Центра трансплантологии имен академика В. И. Шумакова в городе Волжском Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Реабилитация пациентов

В центре будут проходить восстановление пациенты после трансплантации так называемых «солидных» органов, а также после хирургического, кардиологического, диализного, неврологического и других видов лечения. Для посетителей предусмотрены залы лечебной физкультуры и для занятий на специализированных тренажёрах, комнаты массажа, кабинеты физиопроцедур. Программа реабилитации подбирается с помощью компьютерных программ с учётом индивидуальных особенностей пациента.

«Мы начинаем новое для своего профиля направление: раньше реабилитация не была соединена в один комплекс лечебных мероприятий, которые должен проходить пациент с пересаженным органом. Мы не должны останавливаться и рассчитываем, что этот опыт получит распространение», — сказал на открытии отделения главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ России Сергей Готье.

В 2 022 году в волжском филиале Центра трансплантологии выполнено порядка шести тысяч процедур гемодиализа и более 1,3 тысячи оперативных вмешательств, включая трансплантацию органов.