Новосибирск, 8 июня, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В Новосибирске проходит съезд Российского общества патологоанатомов. В мероприятии принимают участие около 400 делегатов со всей страны, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона.

Pixabay.com Медицина

«VI съезд Российского общества патологоанатомов должен был пройти ещё в прошлом году, но из-за пандемии COVID-19 промежуток между предыдущим и нынешним съездами составил пять лет, — уточнили в минздраве. — И коронавирус стал одной из главных тем, которые обсуждают специалисты в эти дни на площадке Новосибирского государственного медицинского университета».

Съезд продлится три дня. В программе — вопросы преподавания патологической анатомии, реорганизации патологоанатомической службы, онкоморфологии.