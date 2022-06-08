Охрид, Северная Македония, 8 июня, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Назвать инициативу Open Balkan («Открытые Балканы») российской — это то же самое, что назвать Евросоюз новой Югославией. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама 8 июня в Охриде на полях саммита участников этой региональной инициативы — Сербии, Албании и Северной Македонии.

NATO North Atlantic Treaty Organization Эди Рама

Рама отметил, что «Открытые Балканы» закрыты для главы российской дипломатии Сергея Лаврова после его недавнего заявления о том, что Евросоюз намерен создать «Закрытые Балканы».

«Если бы Лавров был сторонником «Открытых Балкан», этот регион как минимум был бы для него открыт. Балканы для него полностью закрыты, так что он не смог получить разрешение на въезд в регион от балканских стран. Чтобы это было понятно», — процитировал портал «Косово онлайн» слова Рамы.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что три балканские страны — Болгария, Северная Македония и Черногория — по договоренности с Западом не захотели пропустить его самолет в Сербию потому, что, по всей видимости, не хотели, чтобы Белград и Москва обсудили ряд вопросов, важных для двухстороннего сотрудничества. В том числе они не захотели услышать, что Россия поддерживает инициативу Open Balkan, направленную на оздоровление региона, сказал Лавров. Он добавил, что Евросоюзу, очевидно, нужны не «Открытые», а «Закрытые Балканы».