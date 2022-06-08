Москва, 8 июня, 2022, 22:46 — ИА Регнум. В том, что антикоррупционную структуру в Молдавии возглавит прокурор из США, нет ничего удивительного, руководству страны нужен «варяг». Об этом 8 июня ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

«В том, что антикоррупционную прокуратуру Молдавии возглавит прокурор из США Вероника Драгалин, нет ничего удивительного. Особенно учитывая карьерный бэкграунд президента Молдовы Майи Санду, обладающей румынским гражданством», — заявил эксперт.

По словам политолога, Санду располагает связями не только в американском истеблишменте, но и в румынском.

«Например, у нее сложились весьма теплые отношения с Лаурой Кевешис бывшим генеральным прокурором Румынии, с 2019 года — главным прокурором ЕС, к рекомендациям которой по части борьбы с коррупцией она прислушивается», — отметила Харитонова.

Если же говорить о политической системе в Молдавии вообще в контексте этого вопроса, очевидно, что руководство республики осознало, что такой орган должен возглавить «варяг», пришлый чиновник, не инкорпорированный в местную систему, никаким образом не связанный с местными политическими и бизнес-кругами, считает политолог.

«В противном случае в местных условиях эффективность этой структуры будет стремиться к нулю» — заключила Харитонова.

Напомним, что антикоррупционную прокуратуру Молдавии возглавит уроженка Молдавии, прокурор из США Вероника Драгалин. В настоящее время она работает прокурором Департамента по борьбе с коррупцией в США.