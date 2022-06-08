Лондон, 8 июня, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Участие Евросоюза в событиях на Украине так быстро опустошает казну Европейского союза, что Брюсселю придется досрочно пересмотреть свой семилетний бюджет, сообщает 8 июня британская газета Financial Times со ссылкой на заявление еврокомиссара Йоханнеса Хана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

По его словам, Евросоюз слишком быстро расходует резервы на покрытие расходов Украины.

«Скорость, с которой ЕС сжигает резервы, покрывая расходы Киева, вызывает обеспокоенность», — цитирует издание слова Йоханнеса Хана.

По официальным данным, с конца февраля 2022 года ЕС выделил более четырех миллиардов евро на поддержку экономики и государственного аппарата Украины.

На сегодняшний день в ЕК обсуждается вопрос увеличения бюджета 2023 года из-за растущих запросов Киева.