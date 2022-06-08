Брянск, , 16:43 — REGNUM Приговор в отношении бывшего генерального директора предприятия «НПФ «Электроаппарат» вынес суд в Брянске — руководитель задолжал почти восемь миллионов рублей своим сотрудникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе региональной прокуратуры.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Работники предприятия не получили зарплату в июне–августе 2 020 года и марте–апреле 2 021 года. В общей сложности задолженность перед 123 сотрудниками составила 7,8 млн рублей. При этом установлено, что деньги на выплаты у директора имелись, однако он расходовал их на другие цели. Кроме того, руководитель умышленно скрыл более 10 млн рублей, за счёт которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 250 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.