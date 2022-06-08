Москва, 8 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июня, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже снижается на 3,14%, до 59,12 рубля. Евро теряет 4,41%, откатывается до 62,71 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Рубль

«Если кто-то ждал привлекательных условий для вывода денег из России, то, наверное, сегодня для него возникли оптимальные условия.

Рубль торгуется на уровнях 2 018 года, когда минфин активно выходил из американских облигаций, а ЦБ тем временем увеличил лимит для вывода средств частными лицами до $150 тыс. в месяц.

Этого должно хватить не только деткам на сэндвичи в зарубежных школах, но и любовницам на косметику. Центробанк РФ не теряет надежды свалить российскую валюту, хотя динамика рынка по-прежнему огорчительна для сторонников слабого рубля.

Очевидно, что 10 июня на заседании регулятора ставка вновь будет резко снижена, тем более, что президент РФ Владимир Путин на заседании экономического блока отметил нулевую инфляцию в последние недели мая.

Вероятно, перед выходными вновь ожидается сильное движение против рубля. Однако ситуация на сырьевых рынках говорит о том, что с 13 июня рубль вновь пойдет наверх» — считает эксперт.

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